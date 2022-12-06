教育部今年8月發函各校強調「不應讓學生在校外當交通導護」，但許多學校仍安排學生輪值站路口，可能造成他們安全的疑慮。教育部今天表示，會再透過各式會議、道安統合視導、及相關訪視機制，持續要求各縣市政府督導所屬學校落實該項工作。

台灣青年民主協會調查發現，北一女、景美女中及許多國中，仍安排學生輪值站路口，已違反規定。教育部說，今年3月7日及8月15日已分別函請各縣市政府及學校，應檢視學生交通服務隊於協助交通導護工作其執勤地點之安全性，為維護學生安全。

教育部說，今年度起，配合行政院「道路交通安全精進作為」，教育部與相關部會，就「校園周邊危險路口改善」、「校園周邊通學人行步道需求」、「警察義交協助學校交通導護需求」及「公車進校園」等項目，全面盤整了解，並持續改善精進。

為協助學校解決導護人力等問題，教育部7月5日函發「導護志工運作方式參考範本」供各地方政府及學校參用；另調查全國高級中等以下學校周邊危險路口需警察、義交協助指揮需求，並請內政部警政署協處，今年度迄今計1602校（1816處）獲得改善。

教育部說，後續將於開學前定期了解學校需求，並請內政部警政署及相關單位協處，共同維護學生通學安全。學校交通安全之精進，仍將持續透過部會合作方式進行，逐步改善學校周邊交通環境，共同維護師生安全。