內政部次長吳堂安（左）頒獎給國家警光獎團體組冠軍台北市警局，由副局長翁群能（右）代表受獎（警政署提供）

警政署長黃明昭（右三）頒獎給刑事局偵查正賴陽壬（右二）。（警政署提供）

由中華民國警友總會主辦的「國家警光獎」，號稱「警界金馬獎」，今年邁入第六屆，6日由內政部次長吳堂安、警友總會理事長郭台強、最高顧問葉國一和警政署長黃明昭等人頒發團體與個人組等82個獎項。黃明昭致詞表示，治安挑戰愈來愈多，警察不能退縮，「治安沒有最好，只有更好！」勉勵所有警察繼續努力，做出符合人民期待的治安成績。

原訂要出席頒獎的內政部長徐國勇，因氣喘住院，郭台強致詞提到，媒體重視槍擊案等治安議題，部長、署長壓力都很大，徐國勇住院，他特別祝徐早日康復。

警政署6日下午3時，配合中華民國警察之友總會舉行「111年國家警光獎頒獎典禮」，經過評審縝密嚴格的審查，選出82組得獎團隊及個人，開場特別由桌球國手莊智淵、藝人李李仁和李千娜等，對於警察工作之辛勞錄製心得影片，向全國勤奮工作的警察人員表達感謝，另還邀請新秀歌手陳瑽及台北市政府警察局警員柯政宏擔任表演嘉賓，深情獻唱。

警政署指出，今年從全國各警察機關薦報90個團體及101位個人績優的事蹟中，甄選出30個團體及52位個人績優警察同仁，會後全場得獎警察、眷屬還一起高唱「再出發」，用「風大雨大太陽大...」的激昂歌聲，提振士氣，也為活動劃下完美句點。

今年團體組冠軍為台北市警局。去年11月，北市警局於宜蘭縣烏石漁港破獲跨境運輸毒品集團一案拔得頭籌，犯嫌為防警方查緝，將毒品藏匿於淡水船艙夾板下之密封夾層中，再使用FRP材質環氧樹脂氣味影響偵蒐犬搜查，惟該局經過大數據縝密分析及專案人員數小時鍥而不捨搜索船隻，終於一舉破獲該跨境運毒集團，避免大量毒品流入市面，戕害國民健康，併同其他反黑肅槍等刑案績效，獲得團體組偵查犯罪類第1名。

另在個人組打擊詐欺類獨占鰲頭的，則是刑事局偵查員林采緗，其善用科技偵查，多次破獲位於境外之詐欺機房，於評比期間計查獲詐欺成員70餘人，查扣不法所得超過新臺幣4000萬元，其亮麗的成績更展現出政府與各國協同打擊詐欺犯罪的決心。

警政署表示，面對當今犯罪型態及社會環境的複雜多變，國家警光獎每位受獎者，均是在維護治安或交通工作著有功績之同仁或團隊；其亮麗背後，則是長期間的付出，始獲得此項殊榮。