興富發（2542）、潤隆（1808）6日舉辦法說會，潤隆、興富發各有1.4萬、4.4萬坪土地庫存，分別能創造106億、1,912億元總銷規模，興富發指出，剛性需求不會消失，端看產品定位，總價650～1,300萬住宅剛需首購產品、重劃區商辦都有極大的需求，由於融資緊縮政策，土地開發上轉向參與公部門標案、合建開發，降低對融資的依存度。

興富發集團旗下的潤隆，明年將推出三案、總銷185億元，以目前工程進度推估，預期至2025年將有926億元新屋完工；興富發未來則將再推出15案、總銷金額超過1,300億元，預期至2029年新屋完工規模將高達4,441億元。

興富發副總經理廖昭雄表示，利率水準、償貸能力所推算出的總價帶，將是未來產品規劃的重要依據，以每人每月平均薪資5.5萬元，薪資三分之一償貸，30年期、利率1.75％、貸款八成回推，雙薪家庭能負擔總價約在1,314萬元，單身族則在650萬元，總價帶在650～1,300萬元間的產品，占了整體市場交易量的六成，也是未來主流，因此住宅推案都是以在此總價帶規劃的二、三房首購型產品。

廖昭雄表示，以台中商辦的推案經驗來看，3年內賣掉了各2萬多坪的二棟商辦，過去很長一段時間商辦供給幾乎空白，台北老舊商辦硬體缺陷多，市場欠缺供給導至企業無法搬遷，加上疫後回歸正軌，更多外商進入台灣，商辦內外部需求都很強勁，尤其新興重劃區，而商辦全棟出租後再出售給壽險業，也是商辦重要的去化策略。

除了產品規劃上以首購產品，及能見度高的地區推出商辦外，未來土地開發策略調整，政府對房地產融資政策緊縮，因此參與公部門如公辦都更、捷運聯開等合建開發，不用太高額土地融資壓力，例如目前包括土城金城、三鶯線、永和大陳都更、台中捷運G9-2等案都正積極參與備標。