縣府透過新書，讓大眾對東部食材有更深切認識。（花蓮縣府提供）

花蓮縣政府農業處、花蓮市農會舉辦「花蓮上菜」新書發表會，邀請擅長創意料理的高得明、林仁中，擔任新書掌廚美食長，傳授每道料理最細膩的廚藝；市農會理事長陳保成說，花蓮優質農特產品，已漸在國內外市場打開品牌優勢與產品形象，希望藉這本書，讓國人更易瞭解東部好物如何料理，而且不須過多調味料，就能品嘗到花蓮真正在地的天然好味道。

縣府說，協助花蓮市農會整合在地優質農特產品，結合名人帶路及名廚手藝，設計研發精緻創新且易上手烹調的餐點食譜，讓民眾在家即可成就一道健康又美味料理，也藉由食譜更認識花蓮在地生產好物，並對一年四季辛勤耕作農友的最大肯定。

「花蓮上菜」這本書中邀請花蓮遠雄悅來飯店行政總主廚高得明、艾斯可菲秘境私廚餐飲總監林仁中，擔任掌廚美食長，親自示範並且傳授每道料理最細膩的廚藝外，精采料理當中，很多時候動用的調味料，其實主要的只有「鹽和白胡椒粉」而已，祕訣就是「自帶美味的好食材」。

新書發表在縣府舉辦，秘書長饒忠、農業處長陳淑雯與多位議員參加，市農會理事長陳保成說，花蓮農產品資源豐富、特色鮮明，在國內外市場打開品牌優勢與產品形象，「花蓮上菜」讓國人更易瞭解花東好物如何料理，並在掌廚美食長教導，與文字照片逐一說明中，更容易上手烹煮花蓮優質食材。

全書共30道精心規劃的料理，有年節大菜，也有日常小烹，熟手生手都能輕鬆上手。