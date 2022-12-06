吳怡農從代表民進黨投入台北市第3選區（中山、北松山）立委補選以來，宛如「小陳時中」一般，聲勢開高走低，每日一出包的印象揮之不去。國民黨台北市議員鍾沛君指出，吳怡農最大的問題，一是黑道背後靈，二是草包標籤撕不掉，偏偏他每次公開發言就讓這兩個形象更加鮮明。另一位藍營台北市議員王欣儀也PO出吳怡農過去幫雙林立委站台主持時斷片的影片，直酸：小英男孩會不會是下一個得靠讀稿機才會講話的？

鍾沛君今(6日)在臉書發文指出，吳怡農說趙映光父子，一個是他開除的，一個是他「請出黨部」，但事實上是，當年吳怡農面對趙介佑涉毒害命，處理拖泥帶水，說什麼黨部主委無權，要由評議委員決定，結果被民進黨中央公開發新聞稿「教訓」，要他盡快處理，民進黨台北市黨部才趕緊召開臨時評議會，決議開除。

鍾沛君強調，如果可以開臨時會，那最初是在推託什麼？說要照章辦事，那就堅持到底，結果被黨中央公開打臉之後，又若無其事地「髮夾彎」，這判斷力與能力，顯然都出了很大問題。沒想到，事隔兩年，這事竟然被吳怡農自己說嘴，把故事美化了之後當「政績」，簡直不可思議，以為民眾都失憶嗎？結果瞎掰在前，竟然又被趙映光打臉一次，鍾稱自己簡直不忍心，農農是不是根本就被「看嘸」？

「再帶大家來回顧一下，吳怡農到底在講些什麼？」王欣儀近日也分享了吳怡農過去幫綠委林靜儀補選、林昶佐反罷免站台主持時的經典影片，畫面中只見吳怡農不時抿嘴靜默，語出驚人「我突然忘了我要說什麼」、「我還是看一下我的筆記好了」，斷片草包形象深植人心。她酸，小英男孩會不會是下一個得靠讀稿機才會講話的？選立委是要當民意代表為民發聲的，你覺得跟王鴻薇比較起來，誰比較適合為民喉舌？

鍾沛君還提到，今天農農公布了自己抄襲前美國總統歐巴馬的主視覺「Change」（改變），不如就從自身Change起吧，遠離黑道，別再草包，民進黨也從Change黃承國的中常委做起吧！