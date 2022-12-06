台灣高等法院6日就內湖案二審作出部分當事人有罪、部分當事人無罪判決後，中信金控表示，中信商銀購置資訊大樓及行政大樓交易過程，都遵循相關決策流程辦理，購置價格也經外部鑑價機構認定合理，因此並無受有損害或財報漏未揭露情形，該案判決結果對中信金控及中信銀行營運並無影響。中信金控對於涉案當事人後續是否行使其訴訟上權利，表示尊重。

據曾調法務部辦事，現轉任律師的前新北地檢署主任檢察官連思藩表示，依據法院新聞稿內容來看，就中信商銀受限於銀行法第75條的限制，因此在客觀上無購地自建之可能此點，二審法院對此似乎也未提出質疑，但在有罪判決中所提張明田為中信商銀經理人，以及資訊機房與行政大樓交易係屬關係人交易之認定，是否符合客觀事實以及法令規範，理論上應以法令內容與中信商銀之內部規範為認定基準，倘若此部分之認定係依據法令與中信商銀之內部規範為據，應較無爭議，但若係法院自行依據法令推論而缺乏客觀事證，則因為該有罪判決基礎，係建立在缺乏事證的推論上，極易因為認知或立場偏頗而造成判決結果誤差。

至於法院新聞稿所述「共同使中信金控、中信商銀為不合營業常規的不利益交易」部分，因中信商銀購置資訊大樓及行政大樓交易過程，均依決策程序呈請董事會通過，且購置價格亦經外部鑑價機構認定合理，因此要如何認定資訊大樓及行政大樓交易不合營業常規，實在啟人疑竇，且所謂利害關係人交易案件，依照金控法第45條第1項之規定，僅要求「交易條件不得優於其他同類對象」而已，並未要求利害關係人不得於交易中獲利，因此不能僅因於該利害關係人交易獲利，即認定為「不合營業常規之不利益交易」，即便依銀行法第75條第4項之規定，亦係要求交易需符合常規而已，並無利害關係人不得於交易中獲取合理利潤之限制，因此綜據前述法院新聞稿內容來看，本案當事人是否確有觸犯刑罰之不法行為，在全案判決尚未確定前，應仍有值得商榷空間。