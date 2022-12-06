jpp-KY經寶精密（5284）公告11月營收優於市場預期，11月營收達新台幣1.86億元（2.14億泰銖），月增8.8％，再度創下月營收歷史新高成績，年增59.58％，由於jpp-KY今年前三季每股稅後純益已達4.03元，第四季單月營收迭創新高之下，法人預期，jpp-KY今年獲利可望重返半個股本之上。

累計jpp-KY今年前十一月營收已達16.21億新台幣，年成長30.73％，9、10、11月在航太大幅回升下，營收屢破記錄達到新高峰，jpp-KY表示，目前訂單持續滿載，惟12月歐洲聖誕節及感恩節長假，預期在短暫的休息過後，明年的營運將有機會更上一層。

經寶精密是深耕於泰國的精密金屬加工廠，專精於客製化精密金屬機構件的設計與開發，產品多元，橫跨航太、通訊、電子、醫療、汽車、食品加工業，為Airbus駕駛艙航電機構件在亞洲的少數供應商之一，自中美貿易戰以來，接獲來自中國的轉單需求，伺服器產品大幅成長，惟前兩年遭遇Covid-19疫情，航太產業急凍，雖然業績受到些許影響，公司趁機開拓其他新的產品線。

今年後疫情時代開花結果，不但泰國客戶的數位飲料機大賣，今年第三季開始，隨著航太產業的復甦，工廠陸續創下營運新紀錄，法國子公司也較疫情前同步成長10～15％，第四季泰國工廠客改貨機的試產料號也順利出貨，造就9～11月的營收持續維持在高峰，公司目前也持續在調整產線，添購新機台，雖然歷年12月皆因歐洲放長假使得營運會稍微放緩，然而在航太、伺服器、數位飲料機等三大主力產品的帶動下，相對於今年上半年的低基期，明年業績有望再創新高。