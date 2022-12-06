工研院自行研發的手持式超音波技術「ITRI SONO」，輕巧設計讓社區篩檢服務更完善周全，達到提早發現，及早預防的目標。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院開發「免電力重力式淨水裝置」，具有操作簡單、耗材易更換、不易故障等特點，可依不同原水水質，結合生物網膜技術或砂濾做前處理，降低淨水薄膜負荷，協助提供潔淨飲水。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院6日舉辦「2022科技公益經驗分享交流研討會」，分享輕便易攜的「手持式超音波」、即時供水的「免電力重力式淨水裝置」及能將尿液變電能的「微生物燃料電池」的案例，邀請長榮大學、東華大學等機構團體相互交流，期啟發更多科技公益的好點子，擴散科技服務公益的能量。

工研院院長劉文雄表示，近年疫情肆虐、夏季高溫、大旱缺水，極端氣候下大自然的反撲，首當其衝的往往是社會上的弱勢族群。為此，工研院在以科技研發帶動產業發展的同時，也運用科技研發能量，盼能解決急難救助問題，服務弱勢偏鄉。

工研院投入社會公益11年以來，已有超過90項科技運用於公益的提案，累積超過2萬人天的志工投入，期透過研討會與各界討論交流，能再擴大科技應用能量，讓科技化身溫暖陽光，照亮社會每個角落。

研討會中工研院分享各項科技公益成果，在健康樂活方面，以自行研發的手持式超音波技術「ITRI SONO」，攜手台大醫院雲林分院為雲林縣土庫鎮居民進行社區檢測，提前發現動脈硬化、斑塊、血管狹窄，降低中風風險，讓社區篩檢服務更完善周全。

在永續環境方面，工研院協助明德社區公共廁所和長榮大學珍古德環境教育中心，各建立一套整合尿液微生物燃料電池及乾式生態化廁所，將尿液轉換成電能，達到淨化、產能及資源再利用目的。

另外，針對偏鄉淨水問題，工研院開發「免電力重力式淨水裝置」，具有操作簡單、耗材易更換、不易故障等特點，可依不同原水水質，結合生物網膜技術或砂濾做前處理，降低淨水薄膜負荷，未來將隨慈善公益團體前往開發中國家，協助提供潔淨飲水。

在太魯閣國家公園內的花蓮縣秀林鄉大同、大禮部落，有20餘戶太魯閣族人在山上務農及經營民宿，未能布建電力系統，工研院與東華大學、長利科技與聯合再生能源，於今年中秋節前，完成首座5kW級獨立型太陽能供電系統的，讓部落有效運用太陽光電系統，實現更長效穩定的綠色電力。