科博館研究團隊在恆春挖出台灣最完整鯨魚化石，初步推測是距今約8萬5千年的鬚鯨化石。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館研究團隊在屏東恆春的頭溝地區有「鯨奇發現」，今年10月間挖掘出距今約8萬5千年的鯨魚化石骨骼，全長超過15公尺，完整度超過70％，是目前台灣發現最大、最完整的鯨魚化石。科博館楊子睿博士說，由地質及海域環境可推論，過去10萬年以來，台灣南部一直是大型鯨類活動場域。

楊子睿表示，化石愛好者Youtuber周文博與化石蒐藏家張玉穆在屏東恆春的頭溝地區發現鯨魚骨骼殘骸，經團隊實地考察，赫然發現4根突出地表的肋骨，初步挖掘研判地底應有大量骨骼密集埋藏。經整合科博館地質學組、德國巴伐利亞動物學蒐藏中心及民間古生物修復團隊，還有師大、文化、中興、成大、東海、亞洲大學及華盛頓高中等學生加入，花了90多天密集挖掘，才將整具化石骨骼帶出地表。

楊子睿說，台灣位處板塊邊界，地殼抬升迅速且沉積速率極快，有機會能完美保存大型生物標本。恆春該地的地質環境像是潟湖，屬於鯨豚棲地類型；台灣以南與菲律賓北邊的熱帶海域，數十年前仍有商業捕鯨作業，顯示這塊海域很可能是鯨豚重要覓食區或繁殖場，可推論出，台灣南部自10萬年以來一直是大型鯨類活動場域。

科博館研究團隊在恆春挖出台灣最完整鯨魚化石，初步推測是距今約8萬5千年的鬚鯨化石。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館研究團隊在恆春挖出台灣最完整鯨魚化石，除專業人士外，還有師大、文化、中興、成大、東海、亞洲大學及華盛頓高中等學生參與。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

台灣地質年代年輕，鮮少發現完整大型脊椎動物化石。研究鯨豚多年的科博館生物學組姚秋如博士表示，此具鯨魚化石標本全長逾15公尺，肩胛骨、上下顎骨、連續出現的尾椎皆保存極佳；頭骨雖僅保存後側，但仍算完整。藉由化石形態初步推測，可能是距今約8萬5千年的鬚鯨化石，需進一步清修才能深入了解。

科博館館長焦傳金表示，目前珍貴的鯨魚骨骼化石已安全運回館內，此化石對台灣過去地質史及海洋研究意義重大，期待後續研究；學術副館長黃文山則指出，未來將持續清修及研究，將於學術期刊發表研究成果，盼能找到更多自然界遺留的寶藏線索。