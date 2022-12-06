2022卡達世界盃，上屆亞軍克羅埃西亞在16強賽又一次挺過PK大戰考驗，順利晉級到8強，門將李瓦柯維奇（Dominik Livakovic）擋下日本隊3球的精彩表現，成為國家英雄，賽後克國隊長「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）更是說：「李瓦柯維奇會救下每一球。」

莫德里奇在延長賽階段被換下場，未能參與本屆卡達世足首場PK大戰，賽後表示：「我只能在場邊看著PK大戰，那實在不有趣，我情願成為場上一份子來執行其中一次PK。我從沒想過這會是我在國家隊最後一戰，因為當比賽確定進入PK大戰時，我告訴所有人李瓦柯維奇會救下對手攻擊的。」

在正規賽為「格子軍團」踢進追平球的佩利希奇（Ivan Perisic），同樣大讚李瓦柯維奇的表現，「就像我一直說的，這支球隊每一人都必須為克羅埃西亞做出貢獻，今晚輪到李瓦柯維奇。當隊上擁有一名優秀的門將，會讓一切變得更加容易，我以他為榮，他是個很努力的傢伙，值得這些稱讚，希望他可以繼續保持下去。」

李瓦柯維奇回應：「這是很艱辛的一戰，但克羅埃西亞足球隊展現可以對抗任何人、踢好自己內容的一面。在第一顆PK開始前，我整個足球人生都閃現眼前，是我永難忘懷的情感。」