英倫小天后芮塔歐拉(Rita Ora)外型豔麗、身材火辣，不僅有著女神般外在，還很有才華，渾厚歌聲唱出許多人的心聲，她同時擔任第23季美國超級名模生死鬥的主持人，對時尚有自己的一套見解，近日她出席時尚活動，特殊的紅毯造型引起網友們熱議，紛紛疑惑「看不懂這個造型」。

「2022 Fashion Awards」日前在英國倫敦舉行，許多大咖名人現身紅毯，服裝各有特色，其中創作歌手芮塔歐拉的造型在一眾女星中顯得獨特，她當天穿著比基尼式的薄紗裙，薄紗下可清楚看見下半身的小褲，且當天搭配了一個模仿魚鱗的特效妝，正好擋住眉毛，讓她看起來有些無神。

芮塔歐拉的紅毯造型引起網友討論。（圖／美聯社）

時尚網紅「Mr. 布雷蕭」也貼出芮塔歐拉造型表示：「一開始還以為 Rita Ora 忘記把眼膜撕下來就走出紅毯了…這套禮服（？？？）來自 Nensi Dojaka 2023春夏，完全落實愛美不怕流鼻水這句話欸…」，底下許多粉絲直言：「我也以為她忘了撕眼膜」、「被蜥蜴咬到，正在變身成蜥蜴女的檳榔西施」、「從頭到腳都看不懂」、「所以這到底是禮服還是泳衣還是情趣內衣啊？」、「好想說，青仔200」、「是宮廟系列嗎」、「我以為眼膜敷到乾掉……」、「設計師在高速公路交流道找的靈感？」、「真的睡衣耶⋯ 再放一張床就是寢具展」、「眼睛那邊看起來像傘蜥蜴⋯」、「英國不冷嗎？」

芮塔歐拉過去曾表示，比起知名品牌的設計，自己更喜歡剛畢業的新人設計師，覺得穿上那些設計，更能讓大眾關注到後起之秀。