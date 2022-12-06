美國國務院發布的通知指出，美方將依2010年對台軍售的條款，提議對台灣出售多達100套最先進型號的愛國者（Patriot）防空飛彈及相關的雷達和支援裝備，交易總價值為8.82億美元（約合台幣270億元）。

綜合外媒報導，這項提案的依據是2010年的對台軍售條款，嚴格來說不算新交易，歸屬於先前一項總值28.1億美元的對台軍售協議，本次提案不會改變這項協議的總值。據瞭解，2010年的對台軍售案曾激怒北京，導致中方停止了與美國的軍事交流。

美國國務院給國會的通知預計最快將在星期二（6日）的國會議事錄上列出，由國會進行30天的審查。

該項新提案要求，將提供多達100枚洛馬公司（Lockheed Martin）生產的撞擊式愛國者-3型(PAC-2)飛彈，這款飛彈比之前提供給台灣的愛國者飛彈具有更先進的性能。在附屬裝上，提案還要求提供M903發射器改裝套件、訓練彈和軟體升級，以適應新型導彈。

《華爾街日報》上周引述知情美國官員報導稱，自今年2月俄羅入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭捐助數十億美元武器，美國此舉相當程度影響了向台灣供應武器的進度。這使得美對台軍售延遲交付總額從去年12月的140億美元增至187億美元，包括2015年12月台灣訂購的208枚標槍（Javelin）反坦克飛彈和215枚刺針（Stinger）防空飛彈，至今尚未運抵台灣。

美國媒體認為，美國國會此舉恐怕會在習拜會後略見緩和的情勢下，重新升高中美緊張關係。