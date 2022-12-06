美國陸軍公布了「未來強襲機」(FLRAA)的得標者，由德士隆集團貝爾直升機公司(Bell Helicopter Textron)的V-280獲勝，FLRAA將會同時接替UH-60黑鷹通用運輸直升機，以及AH-64阿帕契攻擊直升機，因此被稱為「40 年來最大的直升機標案」，貝爾德士隆往後半個世紀都衣食無缺。

美國陸軍時報(ArmyTimes)報導，美國陸軍表示，FLRAA 不會「一換一」的方式取代約 2,000 架黑鷹，和大約 1,200 架阿帕契，但是數量仍然相當可觀，總價值上探700 億美元億美元，大約在 2030 年左右陸續服役。

UH-60黑鷹與AH-64阿帕契，是美國陸軍數量最多的直升機，他們雖然性能良好，卻也已服役超過40年了，因此美國陸軍希望有性能更為先進的替代者，希望航程與速度都是現役直升機的2倍以上。 FLRAA的標準就是在不加油的情況下，能夠飛行4518公里，而且要足夠靈活，以將部隊快速的送往前線戰區。

2種直升機進入FLRAA 競爭的決賽，分別是貝爾的 V-280「勇猛」( Valor)傾轉旋翼機，以及塞考斯基-波音(Sikorsky–Boeing)的SB-1「挑戰王X」( Defiant X)剛性同軸雙旋翼直升機。

Bell V-280 Valor Multi Domain Operations

這兩種飛行在提升速度上採用完全不同的技術，V-280像是直升機與飛機的混合，而SB-1更像傳統直升機，但是尾部有個加速槳。2種飛行器都達到FLRAA提出的性能標準，但是V-280在航程與極速超過SB-1許多。

贏得標案的貝爾直升機德士隆集團首席執行長唐納利 (Scott Donnelly) 表示：「非常榮幸，美國陸軍選擇V-280作為下一代運輸與攻擊直升機。我們將會建立一個真正卓越的武器系統，以滿足陸軍的任務要求，絕不辜負美國陸軍對我們的信任。」

落敗的塞考斯基-波音團隊發表聲明說，「我們仍然信挑戰王才是美國陸軍所需要的具開創與革命型飛行器。我們將檢視陸軍的反饋後，評估下一步行動。」

塞考斯基在這場研發案遇到的問題是「延遲」，貝爾的V-280在 2017 年 12 月如期飛行，但塞考斯基的SB-1則推遲了一年多。該公司的性能驗證機「突擊者」(Raider)在2017 年 8 月上旬一次試飛，發生重落地的操作事故，需要頗長的時間修復以及。之後，剛性旋翼也有延誤的情況。使得挑戰王直至2019 年 3 月才達成首飛。

到了2021 年，貝爾的V-280原型機已 飛行了 214 多個小時，展示了低速敏捷性和遠程巡航能力，以及305 節(565公里/小時)的最高巡航速度。

相對的，塞考斯基的挑戰王試飛時數僅到63.9 小時，飛行極速247 節(457公里/小時)，雖然也展示了高速度下的機動性，以及武器攜掛負載測試，但是仍無法彌補進度落後的事實。