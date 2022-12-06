2022世界羽聯BWF年終總決賽7日展開，大會6日公布首日賽程，寶島一姐戴資穎小組賽首戰中國大陸何冰嬌，比賽預計台北時間7日中午12點40左右登場。

今年BWF年終賽台灣僅女單戴資穎和男單周天成取得參賽資格，這項年度封關戰5個項目只有本季世界巡迴賽排名積分前8的組合參賽，先分成兩組進行小組單循環賽，分組排名前二晉級4強淘汰賽，男單有丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）、台灣周天成、印度普蘭諾伊（Prannoy H. S.）、印尼克里斯提、印尼金廷、日本奈良岡功大、大陸陸光祖與新加坡駱建佑，女單則是台灣戴資穎、大陸陳雨菲、大陸何冰嬌、韓國安洗瑩、泰國伊瑟儂、泰國布莎南、日山口茜跟印尼東宗（Gregoria Tunjung）與賽。

戴資穎小組賽和大陸何冰嬌，以及兩位泰國女將伊瑟儂（Ratchanok Intanon）、布莎南（Busanan Ongbumrungpan）同組，首場要面對過去交手13次取得10勝優勢的何冰嬌，小戴仍持續全力以赴，期待為寶島球迷傳回捷報，這場兩岸女將對壘被安排在2號場地第2場，前面有一場混雙，預計12點40分左右登場，但仍須視前面比賽時間。

寶島一哥周天成則是小組賽首戰新加坡駱建佑，預計台北時間晚間登場，雙方過去交手過5次，天哥3勝2敗略佔上風。