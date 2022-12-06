「登山女神」曾格爾先前因爆出不倫富商人夫後，爭議就不斷，連帶10月聲稱以13小時無氧速攀，登上世界第八高峰馬納斯魯峰（Manaslu），破世界紀錄也遭到質疑，先前她發聲明喊告，今(6日)她則曬出警局報案單，並附上律師事務所的聲明書，給出10萬懸賞，要找尋可以具體指摘「實際上曾格爾未親自登頂」的人。

曾格爾今發出最新聲明，「就曾格爾小姐無氧攻頂馬納斯魯峰（Manaslu）乙事，有陪同攀登者全程見證並簽署見證書可憑，近日網友指稱曾格爾小姐未實際登頂等謠言已侵害曾格爾之名譽，特此警告勿再以不實言論作出不當質疑，以免觸法。」

而聲明中也提到，若有人能具體指摘「曾格爾所發表的照片、影片以及航跡均有造假，實際上曾格爾未親自登頂」，並經第三方具有公信力之單位認證，她願意給新台幣十萬元。

另外，她也附上警察局的受（處）理案件證明單，證明她在11月29日報案，報案內容則為「曾格爾於網路上遭貼文妨害名譽，故至本所報案提出告訴」。不過她的聲明一出後，也讓網友質疑「關於『無氧登頂』馬納斯魯峰乙事……所以見證者簽名是證明妳確實有『登頂』，但妳沒有『速攀』+『無氧』……對不對？我這樣理解是對的嗎？」、「我相信妳有登頂啊，解釋一下最速攀的部分」，她僅貼出一個網址，「這裡有我使用的inreach報告」。

也有網友納悶，「大家都相信妳有登頂吧！爭議在於原先指稱的最速攀紀錄，要不要再跟委任律師討論一下提告項目，力求精確」，曾格爾回覆，「先前在各大社團已經有懸賞航跡的部分，但是沒有人能夠做出，不是嗎？」