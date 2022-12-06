新台幣兌美元在10月貶至32.2元，企業狂匯回海外收益，用美元兌換新台幣賺匯差，銀行局6日公布，國銀10月底存款餘額來到51兆7,823億元，單月爆增近6,674億元，創22個月增量新高，亦是歷年10月存款增量的新高。

銀行局副局長童政彰表示，10月國銀存款增加主要是大型企業，尤其是科技公司營收匯回、資金調度款回存銀行，以美元兌換新台幣，如永豐銀行、台灣銀行及第一銀行存款量都大增，企業用美元兌回新台幣，即有匯兌利益。

今年前十月國銀存款已增加3兆1,370億元，創歷史同期新高，且7月開始，每月存款都增加3千到6千多億元不等，若速度不減，11月或12月國銀存款餘額就會突破52兆元的歷史新高。

今年前十月國銀放款2兆9,771億元，已是同期及全年的新高，其中增加最多的是企業周轉金放款，前十月增加1兆7,949億元，較去年同期增量9,164億元，成長近一倍，童政彰表示，主要是廠商對景氣樂觀，增加購料及備料，因此動用周轉金，至於外界所稱企業可能借新台幣去存美元存款，以賺取存款利差，童政彰則說占率比常少，因為企業可能因此賺了利差、賠了匯差。

到10月底國銀放款餘額36兆6,522億元，亦創歷史新高，但因為10月存款爆增，因此10月存放比降到70.78％，是近三個月新低。

而國銀前十月累計稅前獲利3,294億元，較去年同期成長11.4％，創同期獲利新高，童政彰表示，國銀獲利歷史高點是2019年時稅前獲利3,607億元，今年是否能創歷史新高，將「審慎以待」。