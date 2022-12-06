受惠於增加利基型產品接單量，中鋼集團旗下中宇環保（1535）11月份合併營收達到7.54億元、年增5.55％，累計前十一個月合併營收達到78.45億元、年增4.59％。

貿聯前11月營收 年增逾92％
穩懋11月營收12.16億元 月增0.59％
《航運股》海空運貨量續疲 中菲行11月營收年減43.2％
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