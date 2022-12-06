中宇環保11月營收7.54億元 年增5.55％ 18:522022/12/06 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於增加利基型產品接單量，中鋼集團旗下中宇環保（1535）11月份合併營收達到7.54億元、年增5.55％，累計前十一個月合併營收達到78.45億元、年增4.59％。 貿聯前11月營收 年增逾92％ 穩懋11月營收12.16億元 月增0.59％ 《航運股》海空運貨量續疲 中菲行11月營收年減43.2％ #宇環 #合併營收達 #月營收 #利基型 #接單量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通膨排擠消費預算 AES-KY上月營收月減14.35％ 17:032022/12/05 財經 群電11月營收33.54億元 明年聚焦獲利提升 15:422022/12/05 財經 全新11月營收1.48億元 明年Q1迎曙光可期 20:032022/12/05 財經 《鋼鐵股》華祺11月營收21月新低 毛利率高檔向下 12:082022/12/06 財經 凱美11月營收4.24億 庫存水位高點落在第三季 17:542022/12/06 財經 《鋼鐵股》世豐11月營收雙降 前11月減近1成 15:482022/12/06 財經 信驊前11月營收高檔 Q4看俏 04:102022/12/06 證券．權證 《半導體》創意11月營收續登高 全年拚賺2股本 15:082022/12/05 財經 帆宣11月合併營收衝新高 今年業績拚登峰 18:522022/12/06 財經 永光前10月自結每股稅前盈餘0.8元 16:332022/12/06 財經 聯電11月營收225.45億元 仍創同期新高 17:562022/12/06 財經 《電機股》亞德客-KY 11月營收年增15% 寫5個月高 17:392022/12/05 財經 群光前11月營收打平去年全年 全年拚賺一個股本 16:242022/12/06 財經 《其他股》茂順11月營收破4億元 創歷史高 17:292022/12/05 財經 《電腦設備》光寶科11月營收持穩 前11月年增7% 17:392022/12/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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