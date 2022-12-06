最近最夯的話題莫過於世足賽，而想要看到最精彩絕倫的畫面，當然少不了一台新電視，而三星就趁機推出了品牌首個全新OLED電視系列，採用非一般的OLED技術打造，因為一般的OLED均採加強白光去讓光暗更分明且突顯顏色，但三星卻採用藍光背光的OLED，讓自體發光技術再提升，可是踏入OLED市場的第一步，同時更具備遊戲支援、進音效技術與智慧串聯，以打造更佳的視聽體驗，預計將於2023年1月上旬陸續於全台指定通路上市。

三星OLED電視榮獲Pantone Validated™認證，逾2,000種Pantone色彩與多種膚色精準呈現。（三星提供）

三星全新的OLED電視搭載業界首創超寬電競螢幕比功能，可調整為21:9或32:9畫面比例，更能快速喚出Game Bar遊戲工具列。（三星提供）

三星全新OLED電視，共推出55吋、定價7萬2900元，65吋、定價9萬7900元。（三星提供）

全新的三星OLED電視就採QD-OLED自體發光科技，每個像素獨立發光，提供純淨的黑白對比，並以量子HDR OLED提升亮度，不僅讓本來OLED展現深邃黑色更純淨，更能在任何光源的環境下，也能看到畫面細節層次分明、畫面鮮明耀眼，加上三星獨家量子點薄膜，以及首獲Pantone色彩的認證，除了自體發光的黑，更能呈現1000nit亮度，且搭載極廣域視角，就算走到旁邊觀看電視時，也能看到坐在中間一樣的畫面，究極黑面板也能讓電視不再反光，不怕再一直看到反光的畫面。

同時還內建4組HDMI 2.1，最高支援[email protected]超高更新頻率，並榮獲業界領先FreeSync Premium認證，能透過業界首創超寬電競螢幕比功能，調整為21:9或32:9畫面比例，再快速喚出Game Bar遊戲工具列，即能把電視變電競螢幕，同時還有結合聲音隨畫面影像移動的獨家魔術音效功能，以及結合獨創魔幻音場讓電視揚聲器結合Soundbar同步播放音源，打造更沉浸的聲音饗宴。