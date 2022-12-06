西方對俄油60美元的限價周一（5日）上路，而在機制敲定期間，俄羅斯已經警告不會出售石油給參與國家。雖然目前不確定俄羅斯是否會履行，但專家表示，由於當前替代來源有限，一旦俄羅斯藉此懲戒實施國並削減產能，勢必會衝擊全球石油市場，推升油價走高。

商業內幕報導，加拿大皇家銀行（RCB）首席大宗商品策略師克羅夫特（Helima Croft）受訪時表示，目前需要關注的點是，俄羅斯是否會履行他們的威脅，拒絕對限價實施國出口石油。他強調，「俄羅斯已經阻斷不願以盧布交易的國家的天然氣供應，而這是否會沿用到石油？」

由七大工業國組織（G7）主導的俄油限價機制周一生效，價格落在60美元，並限制俄羅斯使用歐洲航運保險服務，除非遵循限價機制。克羅夫特說，但俄方則揚言，會以減供作為對實施國的報復，這對歐洲及任何參與G7限價機制的石油供應構成風險。

目前各國對這項機制反應不一，日本表態遵守但不會撤出俄羅斯庫頁島的油氣項目，印度則說會繼續採購俄羅斯石油。另一方面，大陸逐步取消清零政策，隨著經濟重啟帶動的需求反彈，可能推升該國對俄油的採購。

假設俄羅斯如先前所言對實施國進行報復，市場替代來源有限的情況下，預期將衝擊國際石油市場，導致油價暴漲。除此之外，能源行業專家也抨擊限價機制的效力，因為西方仍在商討限價執行的細節，俄羅斯也無畏這項措施。

標普全球分析師指出，俄羅斯仍然可以使用影子船隊，並願意找價值較低的保險公司，甚至根本不用保險。