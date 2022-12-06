受疫情影響停辦一年的「魔豆傳奇 綠金尋寶趣」活動，今年度重新舉辦！行政院農委會農糧署輔導台灣區冷凍蔬果工業同業公會訂於12月10日，在高雄市旗山區金瓜農場24耕區，(國道10號旗山端往台3線里港方向約1.2公里)，盛大舉辦毛豆文化祭活動，今年活動除有最受民眾歡迎的毛豆田採拾體驗外，首度特別增加「親子採豆趣」及食農教育闖關遊戲，活動內容有趣且獎品豐富，歡迎民眾踴躍自由進場參加。

臺灣毛豆深受國內外消費者喜愛，已經成為我國最重要的外銷蔬菜第1位。（農糧署提供）

農糧署表示，臺灣種植及外銷毛豆已逾50多年歷史，種植面積約9千公頃，總產量約7萬公噸，產值超過9億元新臺幣。由於國產毛豆採生產專區進行規模化、規格化生產，且導入產銷履歷安全溯源，加上我國冷凍毛豆加工技術先進，從採收後送至加工廠完成加工僅需4-6小時，充分維持豆莢鮮度、甜度及色澤等，讓臺灣毛豆深受國內外消費者喜愛，成為我國最重要的外銷蔬菜第1位，每年外銷量約3萬7千公噸，其中，特別在日本市場每年出口3萬餘公噸，占整體外銷市場85%，每年為我國賺進近25億元新臺幣外匯，為名符其實的「綠金」產業。

為使更多民眾享受到外銷等級之優質國產毛豆，並進一步瞭解國產毛豆產業，當天也將舉辦食農教育闖關遊戲、親子DIY、美食嘉年華、免費冷凍毛豆大放送及現場採豆體驗等活動。此外，今年增加「親子採豆趣」活動，開放專區讓幼童與家人輕鬆互動及安全體驗採毛豆，讓活動增添樂趣及教育意義；另主辦單位邀請高雄旗山與美濃、屏東里港地區附近12所國小學童參加，希望透過參與活動認識國產毛豆的特色優點與營養健康價值，進而深化對鄉土、對農業的情感連結。

民眾想瞭解更多的活動內容，請至「台灣毛豆聯盟」臉書粉絲團(粉絲團網址：[http://edamame.tw] )，也歡迎闔家前往參加，一起體驗國產毛豆魅力。