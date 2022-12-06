月薪究竟要多少才足夠扶養一個小孩？一名月薪31K的男網友表示，因為年齡考量，希望和女友能把握青春結婚生子，好奇「月薪31000可以生小孩嗎？」並認為窮養的孩子會更努力讀書。不料，貼文一出意外點燃其他網友怒火，近千留言狂勸：「小孩會恨你一輩子」、「你本身就是階級複製案例」。

原PO在論壇《Dcard》上發文表示，自己今年29歲，在中部的餐飲業上班，每個月薪水有31K，前年在職場上和現任女友相識，由於女方也年近30，希望能把握青春生孩子，他認為窮養也能夠生活，且孩子也會因此更加努力讀書，還說：「我父母是工廠員工，很忙也很窮，我也是這樣長大的」。

貼文曝光後，網友一面倒留言狂勸，「你也是這樣長大，啊你怎麼沒有好好讀書，現在還在餐飲業31K」、「別階級複製了吧！我自己就32K，這樣的條件生小孩我只覺得是自私」、「拜託不要生，你的薪水那麼少，小孩會恨你一輩子」、「知道爸媽要窮養自己，大概會在媽媽肚子裡用臍帶勒死自己」、「你有沒有想過，你本身就是個典型的階級複製案例」。

網友的砲火猛烈，讓原PO也趕緊回文：「抱歉！第一次知道什麼是複製階級跟文化資本」。原PO透露，自己明年的月薪將調整到33K，女友則是32K，沒買房買車，習慣不吃早餐，午、晚餐公司都有提供，細數每月生活支出：「保險費3000元、娛樂費2000元、雜費3000元、房租7500元、健康意外備用金3000元、老婆月子預備金5000元」，每個月還剩下41500元能作為兒女養育計畫資金，但他似乎也被網友點醒，分析情況後，認為自己確實不適合生育孩子，直說：「謝謝大家給我建議」。