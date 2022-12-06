台北市A辦公供不應求，受到低空置率與A辦比價效應，信義計畫區租金持續走揚，繼日前「華新麗華大樓」實價租金首度突破坪4,000元後，「遠雄金融中心」9月有二筆實價租金單價達每坪4,119元，成為第七棟進入租金「4k俱樂部」的A辦大樓。

根據實價登錄顯示，「遠雄金融中心」20樓各有477.4坪、158.8坪，分別以196.7萬、65.4萬元出租，單價均為每坪4,119元，讓該案成為是信義計畫區租金第五高的商辦。

目前台北租金單價進入「4k俱樂部」的商辦大樓，包括「台北101大樓」、「國泰置地廣場」、「南山廣場」、「信義經貿大樓」、「新光信義金融大樓」、「華新麗華大」樓與最新揭露的「遠雄金融中心」，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區的辦公大樓短期內不會出現大量供給，今年雖然利空不斷，但信義計畫區內仍有11筆每坪4,000元以上的租金實價揭露，可見信義計畫區頂級A辦每坪4,000元租金的支撐強勁。

以「遠雄金融中心」歷年租金來觀察，2014～2017年租金單價在每坪3,200～3,676元，2018～2019年租金單價每坪3,200～3,765元，租金行情變化不大，不過從2020年租金行情最高每坪3,831元，今年最高已經衝到每坪4,119元，整體租金呈現緩步上揚走勢。

曾敬德表示，台北市商辦供需失衡是辦公租金攀升的主要原因，精華區老舊商辦投入危老改建，導致市場供給減少、大型企業舊換新的需求、新大樓多預先招租或自用、新企業擴張需求，科技業的蓬勃發展也帶動內科與南港的廠辦需求增加，加上頂級A辦等新大樓對於商圈帶來的租金比價效應，帶動整體租金持續走揚。