瞄準金字塔頂端客群，雄獅獨家攜手私人旅遊俱樂部Le Orano打造創美國迪士尼特殊的美食旅遊體驗，推出全台首賣的「加州迪士尼VIP雙樂園皇家套票」，安排隨行管家結合快速通關服務，讓旅客玩遍加州迪士尼雙樂園，還能到以往需半年前預約、號稱樂園內最高檔私人會所「21 Royal」餐廳，享受專屬VIP精緻晚宴，套票每人10萬7000元起，目前僅有2023年2月2號及2月9號，限量共20組，即日起開放預訂。

堪稱樂園內最私密「21 Royal」餐廳，原本設計為華特迪士尼於樂園中的個人會所，後來轉變成需提前預訂提供精緻晚宴的私人用餐場所，全室以19世紀新奧爾良流行的帝國風格裝飾，賓客將在鋪著白色亞麻桌布、鮮花、鍍金餐具和水晶杯的餐桌上用餐，餐點則由出身加州米其林一星餐廳主廚與專業侍酒師操刀呈現。

怕有語言隔閡的旅客也不用擔心，晚宴將安排1位翻譯全程陪同，服務也讓賓客備受尊寵，一抵達「21 Royal」就有專屬管家於庭院獻上招牌雞尾酒，並進行會所導覽；主廚將依客人飲食習慣，安排7道精緻料理，並結合迪士尼童話生動解說背後故事，還有專業侍酒師替每道餐點安排佐餐葡萄酒。晚宴結束後，還會到全樂園最佳煙火觀賞地點「21 Royal」露臺欣賞精彩表演，為這趟體驗畫下夢幻的句點。

雄獅獨家攜手私人旅遊俱樂部Le Orano出全台首賣「加州迪士尼VIP雙樂園皇家套票」。（雄獅旅遊提供）

「加州迪士尼VIP雙樂園皇家套票」內容包含「加州迪士尼樂園」、「迪士尼加州冒險樂園」單日門票及樂園高檔私人會所「21 Royal」晚宴，將有整日VIP隨行導覽人員陪同及Genie+快速通關服務，不用再大排長龍，就能輕鬆玩遍多項人氣設施，更加碼贈送「The Sip and Savor Pass」，可免費兌換亞洲春節風味餐點。

此外，若想於寒假春節期間體驗加州迪士尼年味風情，雄獅旅遊推出「美國加州迪士尼樂園2023年春節套票」，每人3222元起，下訂便贈送價值25美元的 Genie+快速通關服務，限量3百份，單筆訂購4張套票可再額外獲25美元禮物卡1張。