八木莉可子因《First Love初戀》爆紅，她穿Valentino總仙氣逼人，春夏白洋裝搭配Valentino Garavani Mini Loco包7萬4000元。（翻攝八木莉可子IG）

八木莉可子是Valentino包款愛用者。（翻攝八木莉可子IG）

木戶大聖吋頭造型搭配愛牌Y-3，展現陽光男孩魅力。（翻攝木戶大聖 IG）

Valentino Garavani Mini Loco 包，7萬4000元。（Valentino Garavani提供）

Netflix日本影集《First Love初戀》傳出好口碑，許多人在網上表示自己重刷多次，仍被劇中暖暖情懷感動流淚；劇中飾演「也英」滿島光少女時期的八木莉可子，以及「晴道」佐藤健少年時期的木戶大聖，也引發熱烈討論，兩人更是因精品愛用而時尚曝光滿滿。

今年才21歲的八木近年來成功演出被視為「演藝界龍門」的寶礦力水得一系列廣告，不少人觀劇才發現她就是廣告中群舞的主角女孩，她去年告別時尚雜誌《Seventeen》模特身份，因《First Love初戀》演年少「也英」隨劇爆紅，被視為最新的「國民初戀」；出身自滋賀縣的她，說話有時會跑出關西腔來，更添親近感。

八木在一次訪談中表示，她最初得知要演出滿島光的少女時期時感到驚訝，不太有信心地自問：「真的由我來演就可以了嗎？」結果影集好評如潮，逼哭不少觀眾，更被認為是近年最傑出的日劇作品。八木成功演繹「也英」一角，她同時帶有微熟美感與森林系仙氣，略帶大人氣質卻散發少女情懷，也早被精品看上，不僅雜誌拍攝頻穿Chanel等名牌，更與Valentino建立友好合作關係，IG頻秀Mini Loco包等，仙氣加乘。

木戶大聖現年25歲，演起高中生毫無違和，在劇中與「也英」默契絕佳，展現動人純愛，立刻圈粉無數。他表示能和自己從小看到大的佐藤健演出同一角色讓他十分興奮，心中一直希望能夠接演。人選確定後，佐藤以前輩之姿給他鼓勵「既已被賦予這角色，就帶著自信地演出。」木戶曾因喜歡小孩，當過幼幼台大哥哥，能唱能跳。帶著親和娃娃臉的他，近期頻穿Paul Smith、Y-3等品牌，展現大男孩的時尚魅力，無論吋頭或西裝頭都有個人魅力。