美國持續軍事援助烏克蘭，令庫存武器數量急劇萎縮。美國國防承包商雷神技術公司（Raytheon Technologies）執行長海斯（Greg Hayes）透露，俄烏戰爭開打10個月以來，美國已消耗「標槍」反坦克飛彈與「刺針」便攜式防空飛彈，分別相當於5年及13年產量。

台灣為了發展「豪豬」戰略，拉高中國動武的代價，也在採購這類型武器。但《華爾街日報》日前報導，美國持續向烏克蘭提供大批軍援，導致對台軍售延遲交貨情況惡化，積壓的軍售總值從去年12月的逾140億美元，增加到187億美元，包括台灣訂購的208套「標槍」及215枚「刺針」，兩批武器至今仍未付運。

海耶斯上周六（3日）在加州出席「雷根國防論壇」指出，雖然雷神與生產夥伴洛克希德馬丁（Lockheed Martin）月產400枚「標槍」飛彈，但烏克蘭戰事持續令現有武器庫存枯竭，現時的問題是如何重新供應及補充庫存。截至5月，美國向烏克蘭提供了5500套「標槍」與1400枚「刺針」。

出席同一論壇的美國陸軍部長沃姆斯（Christine Wormuth）表示，國防部已向國防企業簽署價值60億美元合約，以補充美國武器庫存，並與北約盟友合作增加武器產量。

另外，台灣也在向美方採購M142高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱「海馬士」）。日前，美國國防部負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特（Bill LaPlante）曾提到，部分國家求購HIMARS，美國需增產以填補援烏後的空缺數量。