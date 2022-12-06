為迎接西洋歡樂聖誕節的到來，金門縣金沙鎮公所將於12／17、18兩日在沙美市區舉行 「2022金沙鎮風獅爺瘋音樂×快閃市集聖誕嘉年華」系列活動，除了有最受大家期待的「聖誕燈飾佈景」、「巨星演唱會」外，還有首次將登場的「浪漫飄雪秀」，帶民眾走進最浪漫的「飄雪聖誕小鎮」，一起感受歡樂的過節氣氛。

金沙鎮長吳有家表示，今年聖誕燈飾佈置，設計理念融入象徵星願、星光、璀璨、金穗及希望的閃耀元素，最為吸睛的是高達六公尺的「星願之樹」主燈，而12／17、18兩日主活動期間每晚18：00-20：00的整點，將帶來首次登場且繽紛炫麗的「浪漫飄雪秀」；點燈晚會卡司陣容也將邀請經典不敗的「實力派金曲組合」動力火車、國民姑丈「羅時豐」、木曜女神「溫妮 WINNI」，以及酷甜創作女聲「張語噥」齊聚開唱，準備好陪鄉親、粉絲一起歡度耶誕節。

此外，一連兩天主辦單位還特別安排了小朋友最喜歡的MOMO家族見面會，將由柚子哥哥、櫻桃姊姊現場與親子帶動唱，另外還邀請全台最會折氣球的小號演奏家阿任，與金門在地樂團璇福Radio、自造幫、EDW樂團、碧山樂團，以及金沙國小古箏社、KDC金門流行舞蹈團、Candy金門小女孩等，帶來一波接一波的精采演出。

金沙鎮公所也表示，今年以閃耀金沙聖誕活動為主軸，除了別具特色的聖誕燈飾、晚會點燈聖誕饗宴外，白天的快閃市集將於12／17日上午10點開始，現場還有親子手作體驗活動，詳細內容及報名方式，請洽金沙鎮公所FB粉絲專頁www.facebook.com／tvaitf。