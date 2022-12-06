「有錢沒錢回家過年」一縣長喊話打工遊子：歡迎你們回來

據「紅星新聞」報導，「外地回鄉的鄉親們，有錢無錢回家過年，歡迎你們回來。」近日，湖南省張家界市桑植縣委副書記、縣長梁高武公開喊話在外打工遊子回家過年的一段視頻走紅網路。

在大陸逐漸放寬防疫措施的大環境之下，桑植縣率先向在外鄉親喊話，贏得各界好評。和某些縣發出倡議「非必要不返鄉」，桑植縣歡迎遊子回鄉過年的呼籲，形成強烈反差。

據桑植縣融媒體中心12月3日發佈的視頻，梁高武講話的全文內容為：「外地回鄉的鄉親們，有錢無錢回家過年，歡迎你們回來，在此，我代表縣委縣政府，真誠祝願你們旅途順利平安歸來，為了桑植大家庭的幸福安康，我溫馨提醒大家：一、提前做好返鄉準備，二、途中做好個人防護，三、抵桑主動配合查驗，四、返鄉遵守防疫政策，特別是回家以後，建議五天內不走親訪友，不參加聚集性活動，不進入公共場所及人員密集的地方，共同守護美好家園。」

對此，網友們紛紛評論道：「暖打工遊子人心」「好溫暖」......

12月6日上午，桑植縣委宣傳部相關負責人對「紅星新聞」表示，梁高武縣長的喊話「只是實事求是想這麼說，初衷就是這樣的，可能網友覺得比較暖心了。」該負責人還說，目前桑植縣的疫情防控工作亦在有序推進，同時提醒返鄉遊子注意防護。

針對媒體記者採訪梁高武縣長的訴求，該負責人表示，經與縣長本人溝通，「他工作也比較忙，只是實事求是說了那些話，也沒必要接受二次採訪。」

12月1日，桑植縣委縣政府唯一官微平台「時刻桑植」發佈了一篇名為「桑植縣疫情防控工作指揮部辦公室致廣大入（返）桑人員的一封信」。

全文如下：

親愛的各位父老鄉親、廣大入（返）桑人員：

「月是故鄉明，人是家鄉親」。春節將至，你們的平安健康始終是我們最大的牽掛，全縣家鄉父老期盼你們平安回家。

11月以來，在縣委縣政府的堅強領導下，我們打贏了一場疫情防控殲滅戰，縣域內社會面未發生規模性疫情傳播，群眾生產生活正常有序，你們可以放心回家。雖然家鄉疫情可控，總體安全，但是我縣周邊疫情形勢十分嚴峻複雜，加之病毒隱匿性強、傳播速度快、外防輸入壓力大，疫情防控不可大意放鬆。為切實保障廣大人民群眾、朋友及家人的身體健康，現將有關事項提醒如下：

一、提前做好返鄉報備。出發前1天通過「湖南省居民健康卡」入湘報備小程序或電話向目的地所在村（社區）、單位、入住酒店進行報備，並在當地開展1次核酸檢測，確保在抵桑時持有48小時內核酸檢測陰性證明。

二、途中做好個人防護。途中全程佩戴口罩（優先選擇N95或KN95顆粒物防護口罩及以上級別口罩，3-4小時更換一次），注意個人衛生。除必要的飲食飲水外避免在車廂、密閉空間內交談、摘口罩等行為，接觸公共物品後及時開展手消毒。

三、抵桑主動配合查驗。抵桑時第一時間開展落地核酸檢測，並主動配合掃場所碼，查驗健康碼、通信行程卡及48小時內核酸檢測陰性證明。

四、返鄉遵守防疫政策。抵桑後落實「5天4檢」並口服中藥3天，即前3天每天1次核酸檢測，第5天再進行1次核酸檢測。抵桑後不滿5天或未按要求落實核酸檢測不得參加聚集性活動，不得進入公共場所及人員密集場所。因疫情防控需要接受流行病學調查的，應主動配合、如實報告，不得拒絕或瞞報、謊報病情、旅居史、接觸史、活動軌跡等涉疫信息。經流行病學調查屬於涉疫的，應積極配合落實隔離醫學觀察或居家健康監測等管控措施。

家鄉的發展離不開大家的支持，家鄉的防疫需要大家的配合，我們將提供優質的服務和便利的條件，保障大家安全到家！祝大家學習、工作、生活順利，萬事如意，幸福安康！