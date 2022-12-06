中信產董事會6日通過減、增資基準日，12月6日是減資基準日，現金增資65億元訂12日為增資基準日，也就是12月12日時65億元入帳，此是中信產險今年第三次辦理現金增資案。

中信產險董事會11月30日再通過減資案，減資金額為61.9999999億元，消除6.19999999億股，減資比率:99.99％，減資後股本剩10元；同時已決定辦理現金增資65億元，每股10元，主要為充實自有資本及提升資本適足率，這65億元現金增資案，將全數由中信產險的母公司─台灣人壽認購。