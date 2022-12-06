由工商時報主辦，第一屆《臺灣客服中心評鑑》成績揭曉，遠傳電信領先業界拿下最大獎，榮獲「連鎖電信通路金獎」殊榮！

遠傳電信以「充分理解顧客、服務設計完善」獲得評審團一致肯定，在本次稽查的眾多企業中，成績最為突出優異，不僅為連鎖電信通路最佳，表現更可說是國內首屈一指。

在近年疫情衝擊下，產生新的消費模式與服務型態，客戶服務與體驗亦成為企業營運重要課題之一，工商時報舉辦《臺灣客服中心評鑑》，委由外部專業評審機構，本次共評鑑九個業種，共計123家企業。評鑑相關程序均透過國際驗證公信單位SGS之ISO 9001:2015之驗證，以接軌國際標準；透過「秘密客」調查機制，以一般客戶的角色進行服務稽查，在客服體驗、互動態度、精準服務、解決方案四大面向評核重點，遴選出最佳典範企業。

《臺灣客服中心評鑑》評審團指出，遠傳電信創新建置「有溫度」的客服中心，網站客戶自助管道功能齊全，整體服務歷程規劃完整服務導航設計，同時具備智能客服、電話管道雙重服務模式，多元充沛的服務方式獲得全面肯定。

遠傳客服中心的電話服務機制在各面向表現優異，在十項稽查項目中，共計八項獲得滿意度最高滿分，客服同仁溫暖親切的對話用語，積極了解客戶需求，精準掌握客戶每一個情境感受，進而提供「將心比心」最溫暖的服務，真正了解客戶才能提供對應的服務，努力將每一項服務做到最好，堪稱業界標竿。

遠傳電信屢次獲得外部獎項與驗證肯定，連續11年獲工商時報服務業大評鑑電信業金獎及最佳服務尖兵，第16次通過SGS Qualicert服務驗證，2022年更持續獲《數位時代》創新商務獎肯定，拿下最佳管理創新獎銀獎肯定。勇奪2022卓越客戶服務大獎中的「最佳服務創新團隊」、「最佳客服電銷團隊」、「最佳客服系統技術團隊」、「最佳智能系統技術團隊」、「最佳客服訓練團隊」等19項大獎。自2018年起持續取得全亞洲首家ISO 18295客服中心管理認證，更是全台唯一同時擁有ISO 18295 & ISO 10002（客戶申訴處理管理系統驗證）雙認證之電信業者。