韓國SK集團會長崔泰源與南韓前總統盧泰愚長女盧素英正式離婚，結束34年婚姻。

首爾家庭法院家事合議2庭6日就二人提出的離婚訴訟做出准予離婚的判決，崔泰源須向盧素英分割665億韓元（約台幣16.85億元）的財產並支付1億韓元的精神損害賠償金。

崔泰源和盧素英於1988年在原總統府青瓦臺舉行婚禮，膝下有3個子女。2015年，崔泰源向媒體公開表示因雙方性格不合將與盧素英離婚，並承認自己有婚外子女。

崔泰源2017年7月向法院提出離婚調解申請，但調解未果，之後崔泰源提起離婚訴訟。盧素英一直反對離婚，但後於2019年12月改變立場並提起反訴，要求崔泰源支付精神損害賠償金3億韓元及其持有的SK控股公司股份的42.29％。崔泰源持有的SK控股股份為1,297萬多股，佔公司股份總額的17.5％。

依照法院判決，盧素英將分得價值665億韓元的約31萬股SK控股公司的股份，其持股率將由目前的0.01％升至0.43％，成為公司的第4大股東。