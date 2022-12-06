科博館研究團隊在恆春挖出台灣最完整鯨魚化石，初步推測是距今約8萬5千年的鬚鯨化石。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

距今約8萬年前鯨魚化石挖掘過程曝光 科博館：台灣史上最大、最完整 鯨魚化石

台灣地質年代年輕，鮮少發現完整大型脊椎動物化石，科博館研究團隊在屏東恆春的頭溝地區有「鯨奇發現」，今年10月間挖掘出距今約8萬5千年的鯨魚化石骨骼，全長超過15公尺，完整度超過70％，是目前台灣發現最大、最完整的鯨魚化石。科博館今天公布，研究團隊小心翼翼將鯨魚肋骨化石帶出地表的挖掘影片。

科博館地質學組楊子睿博士表示，化石愛好者Youtuber周文博與化石蒐藏家張玉穆在屏東恆春的頭溝地區發現鯨魚骨骼殘骸，經團隊實地考察，赫然發現4根突出地表的肋骨，初步挖掘研判地底應有大量骨骼密集埋藏。

經研究團隊整合科博館地質學組、德國巴伐利亞動物學蒐藏中心及民間古生物修復團隊，還有師大、文化、中興、成大、東海、亞洲大學及華盛頓高中等學生加入，花了90多天密集挖掘，才將整具化石骨骼帶出地表。

研究鯨豚多年的科博館生物學組姚秋如博士表示，此具鯨魚化石全長逾15公尺，肩胛骨、上下顎骨、連續出現的尾椎皆保存極佳；頭骨雖僅保存後側，但仍算完整，藉由化石形態初步推測，可能是距今約8萬5千年的鬚鯨化石，需進一步清修才能深入了解。