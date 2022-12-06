綠營九合一選舉慘敗，民進黨內選後檢討的敗因之一，被認為是與有黑幫背景的人物走太近，其中一位就是前國策顧問黃承國。但資深媒體人王瑞德近日卻表示，自己與黃承國認識數十年，黃承國如有涉及不法就直接抓去關，接著更以「玄天上帝」自剖腹肚、大徹大悟、收服龜蛇二將，來類比黃承國的浪子回頭。對此，臉書粉專「政客爽」特地分享「玄天上帝關係圖」開酸，國民黨台北市議員徐巧芯也舉例讓網友笑翻。

王瑞德表示自己認識黃承國30幾年，如果他有涉及不法就請直接抓去關，如果黃承國沒作奸犯科，為什麼不能做自己想做的事？「一直說黃承國是黑道，請問他黑到哪裡去？」他強調，黃承國是宮廟系統，道上的事情沒有在管，如果黃承國已經金盆洗手，就不能將人家打成黑道。他還以玄天上帝來比喻黃承國，說玄天上帝原本是屠夫，後來大徹大悟自剖腹肚，收服由腸胃變成的龜蛇二將，認為這是「大徹大悟，善莫大焉」。

「感恩承國，讚嘆承國，阿門！」政客爽今(6日)在臉書分享了「台灣網路關係圖協會」製作的「吳怡農與玄天上帝關係圖」，將黃承國與邀他當國策顧問的總統蔡英文連線，還連到小英男孩、民進黨台北市立委補選候選人吳怡農，構成三角關係，還有將神明玄天上帝扯進來的王瑞德，五方關係圖滿滿黑人問號。

媒體人朱凱翔也在他的粉專「不演了新聞台」簡短引述了王瑞德這段談話，引來2800多網友爆笑按讚。藍營女戰神徐巧芯人在國外也不忘留言幫腔：「經典案例還有：林靜儀是媽祖、黑心快篩小吃店是賈伯斯」，引人爆笑噴飯的舉例也瞬間吸到2400讚。

台中1月9日立委補選前，林佳龍擔任林靜儀的競總主委，站台時說，「媽祖是林默娘，姓林，是我們林家的祖姑，靜儀她也姓林，所以我有感應到，媽祖有這一個指示，我們林家靜儀出來參選，發揮媽祖精神，聞聲救苦」。另，指揮中心之前採購快篩試劑，其中「高登環球生醫」遭踢爆前身是資本額200萬的小吃店；對此，網紅律師林智群連發數篇文章為高登環球護航，更高喊「賈伯斯、比爾蓋茨、貝佐斯都是在車庫創業！」

此外，根據媒體報導澄清，玄天上帝出世後，在武當山拜太白金星為師，追隨其至北極學藝；出師後便開啟了祂斬妖除魔、斬奸治惡的日子，由此可以知道玄天上帝的來歷，與屠夫一職沒有關聯，但因為長久以來的文化習俗，台灣民間的屠宰業還是會特別供奉祭拜玄天上帝。