屏科大與凌雲國小6日攜手合作「林業下的減碳行動」，以自製木椅響應食農教育及激發想像創造力。（謝佳潾攝）

屏科大與凌雲國小6日攜手合作「林業下的減碳行動」，以自製木椅響應食農教育及激發想像創造力。（謝佳潾攝）

屏科大與凌雲國小6日攜手合作「林業下的減碳行動」，以自製木椅響應食農教育及激發想像創造力。（謝佳潾攝）

屏科大與凌雲國小6日攜手合作「林業下的減碳行動」，以自製木椅響應食農教育及激發想像創造力，屏科大校長張金龍指出，環境教育也是食農教育的一環，所以盼藉由宣導木材資源利用及永續環保的價值，落實食農與減碳教育。

張金龍說，食農教育不僅培養學生種植農作物的能力，環境教育也是食農教育中重要的一環，所以「林業下的減碳行動」是為教導學童樹木的應用價值，並認識樹木保護環境，減少溫室氣體的重要性。

推廣教育處處長彭克仲說，屏科大早在《食農教育法》通過以前就已經在社區、在地小學或是結合農政單位辦理多樣化的食農教育課程，希望透過此次活動，給予孩童認識木材種類及特性，藉由自己完成穩固又實用的木板凳，更深入體驗木材加工及組合的概念。

凌雲國小校長許裕呈說，感謝屏科大推廣教育處每年都會辦理食農教育相關體驗活動，邀請凌雲師生參與，除前2年體驗水稻的種植、收割與可可樹的認識及巧克力製作外，今年還以環境教育為主題探討環保、永續及節能減碳的活動，讓學生了解木材特性、雕刻與打磨等過程，增進課外知識。