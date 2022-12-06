一列從泰國南部出發前往馬來西亞的貨運火車日前疑因泰南叛亂分子策劃，而脫軌翻車，事發地點今天早上再度發生爆炸案，造成3名前往修復鐵軌的工人死亡、4人受傷。

12月3日一列從泰國南部宋卡府（Songkhla）合艾（Hat Yai）出發前往馬來西亞邊境城市巴東勿剎（Padang Besar）的貨運火車，在宋卡府沙刀區（Sadao）脫軌翻車，20節車廂有11節翻倒，無人傷亡。

根據官方初步調查爆炸案是人為因素，警方在現場發現爆炸後的2公尺深大坑洞，判斷是土製炸彈所造成。

陸軍第四軍區指揮官山帝（Santi Sakuntanark）指出，這場爆炸研判是泰南叛亂分子策劃，目的為影響泰南的經濟發展。

在火車脫軌翻覆事故的現場今天早上再度發生爆炸案，造成3名前往修復鐵軌的工人死亡，另外有4人受傷，今天早上的爆炸案距離3日爆炸案的臨時指揮所只有400公尺。

臨時指揮所負責派遣工作人員前往3日事發地點維修軌道並維護鐵道安全，今天早上事故發生時，一組共7名鐵路技術人員和工作人員正在取拿油箱和工作設備以修復鐵軌。

火車脫軌事件後，負責泰南安全的陸軍第四軍區已經指示南部14個府的安全單位，從現在開始到跨年這段期間，加強這14個府火車站和觀光景點安全措施，特別是普吉島、素叻塔尼府（Surat Thani）及合艾的安全措施。