開發金Q3淨值低於票面 12/7起暫停信用交易 19:282022/12/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核金控第三季財務報告每股淨值資料，開發金（2883）每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易。以上調整自12月7日起實施。 中壽資產重分配 開發金每股淨值回升至10元以上 開發金 全年獲利穩增 實踐淨零願景 開發金2040年全面退出燃料煤產業 #開發金 #淨值低於票面 #有價證券 #暫停信用交易 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所業務宣導會 影片線上看 04:102022/12/05 產業特刊 證交所活化股票編碼使用 04:102022/12/02 證券．權證 宅在家學習網 增創新板資訊 04:102022/12/06 證券．權證 證交所明天審議永豐餘旗下永道-KY上市案 11:542022/11/29 財經 金麗-KY子公司資遣案延遲重訊 證交所開罰3萬元 19:152022/12/01 財經 證交所產業講座 今登場 04:102022/11/28 產業特刊 《證交所》股票代號活化 證交所修正編碼原則 07:482022/12/01 財經 力智 12/1開放融資融券交易 18:402022/11/30 財經 證交所活化股號編碼 去除產業及市場別 12:032022/12/01 財經 應盡速修法解決TDR爭議 04:102022/12/05 產業特刊 《基金》史上第四快 0056連12年填息達陣 15:292022/12/01 財經 證交所 通過永道-KY上市案 21:222022/11/30 財經 力智 今起得為信用交易 04:102022/12/01 證券．權證 上市及公發公司內部人子女成年申報持股下修至18歲 15:332022/11/29 財經 金管會TDR核定侵害人權！學者籲法院：未經核定不可隨意加諸刑責於民 17:132022/12/01 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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