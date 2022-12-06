證交所表示依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核金控第三季財務報告每股淨值資料，開發金（2883）每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易。以上調整自12月7日起實施。

中壽資產重分配 開發金每股淨值回升至10元以上
開發金 全年獲利穩增
實踐淨零願景 開發金2040年全面退出燃料煤產業
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