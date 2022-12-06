日本首相岸田文雄下令大幅增加國防開支，未來5年內防衛預算將增至43兆日元，折合3180億美元。對此，中國外交部發言人毛寧今回應，日本防衛預算已經連續10年增長，日方又動輒渲染地區緊張局勢，謀求自身軍力突破，這一動向十分危險，不得不讓亞洲鄰國和國際社會對日本能否保持專守防衛、堅持走和平發展道路產生強烈質疑。

她敦促日方應當認真反省侵略歷史，尊重亞洲鄰國的安全關切，在軍事安全領域謹言慎行，多做有利於維護地區和平穩定的事。