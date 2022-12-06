台積電美國亞利桑那州新廠今（6日）舉行移機典禮，出席人士除了美國總統拜登，還包括蘋果執行長庫克等客戶高層。日經亞洲報導指出，台積電美國廠投資擴大至400億美元（折合新台幣約1.2兆），增加逾2倍，以興建第二座工廠，生產3奈米晶片製程技術。

日經亞洲報導，台積電將在美國亞利桑那州興建第二座工廠，投資金額也增加2倍以上達到400億美元。消息是在移機典禮前所宣布，儀式定於當天稍晚所舉行，美國總統拜登和科技業高層都將出席。

一名白宮官員透露，第二座新廠預計在2026年開始生產，將成為美國第一家生產3奈米晶片的工廠。台積電表示，為因應投資規模擴大，亞利桑那州員工數也將從最一開始的1600人，增加至4500人。

台積電第一家新廠預計2024年投產，將生產用於iPhone 14 Pro處理器的4奈米晶片，預估該廠及後續的3奈米廠產能滿載，台積電亞利桑那州廠總產能將達到每個月6萬片，達原本計劃2萬片的三倍。