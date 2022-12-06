1名婦人騎機車行經新莊環漢路二段上，見前方路口要疑似要闖紅燈的雙載機車，她煞車不及撞了上去，網友看完影片後稱奇「阿婆救了他們」。

日前有起擦撞車禍發生在新北市新莊區環漢路二段上，有騎士的行車紀錄器也錄下這場車禍，從畫面中可見，騎士前方有輛水泥預拌車，右前方有位婦人騎的機車，沒想到，當行經至中正路81巷路口時，有雙載騎士機車疑似要闖紅燈，直接被婦人騎的機車撞倒；而網友一見影片驚呆沒想到「是阿婆救了猴子」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段26秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市新莊區環漢路二段上，騎士行經該路段時，一路綠燈暢行，豈料，當到了環漢路二段與中正路81巷路口時，看見右前方有輛婦人騎的機車，與該巷口有雙載騎士疑似要闖紅燈衝出來，婦人煞車不及直接撞了上去，而前方的水泥預拌車一看見車禍發生，趕緊煞車減速，並往左邊微靠閃過，以免造成2次傷害。

影片一出，網友紛紛留言表示「阿婆應該不會回家反省說『是我騎太快了嗎？』」、「阿婆好可憐」、「那個路口超小的，猴子沒什麼用路經驗，還敢這樣騎」、「算猴子運氣好，水泥攪拌車不是開在外側車道，不然就...」、「所以我很少騎在外側車道，猴跟寶太多」；另外還有網友指出，若不是阿婆煞車不及撞上去，可能疑似闖紅燈的雙載騎士會被水泥預拌車撞飛，「是阿婆救了猴子」。