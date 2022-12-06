陳亞蘭（中）與將在舞台劇《嘉慶君遊臺灣》反串演出的郭子乾（右）、白雲一起亮相。（粘耿豪攝）

郭子乾、白雲將在舞台劇《嘉慶君遊臺灣》反串演出。（粘耿豪攝）

郭子乾、白雲將在舞台劇《嘉慶君遊臺灣》反串演出。（粘耿豪攝）

陳亞蘭（中）與將在舞台劇《嘉慶君遊臺灣》反串演出的郭子乾（右）、白雲一起亮相。（粘耿豪攝）

陳亞蘭將《嘉慶君遊臺灣》推向劇場。（粘耿豪攝）

金鐘視帝陳亞蘭將電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》IP化並搬上劇場，邀請同樣入圍金鐘視帝的郭子乾與白雲演出嘉慶君重要的「女人」，明年2月25、26日在國父紀念館首演。郭子乾與白雲6日著古裝反串亮相，郭子乾笑說：「男主角就贏不過，只好男扮女裝，演嘉慶君他媽、他娘啦！」陳亞蘭虧他：「同輩贏不了，就爬到我頭上！」

郭子乾與白雲在《嘉慶君遊臺灣》舞台劇版分別飾演陳亞蘭的母親「蘭姨」，與對嘉慶君一見鍾情的劉英，郭子乾說自己演的就是「魏瓔珞」，被陳亞蘭揶揄：「側面看根本像慈禧太后，魏瓔珞應該沒這麼醜吧？」還搞笑說，很擔心新聞曝光後會不會有粉絲退票，只好強調還有其他演員，這兩位不會是女主角擔當。郭子乾笑說：「我演盲人，但眼盲心不盲，劇中被亂箭射都接得到，但就是接不到金鐘獎。」陳亞蘭說，讀本時郭子乾冒出的金句差點把大家笑死，就順勢寫進劇本台詞裡。

陳亞蘭透露舞台劇的3大亮點之一就是金鐘獎，「我們會還原金鐘獎入圍者的真心話，當時心裡真正想什麼就講什麼，想罵就罵出來」；另一亮點是她事前瞞著郭子乾找他22歲的兒子郭德君同台演出，象徵傳承，「還好他兒子不是長得像他，歹竹出好筍！」郭子乾笑回：「還好平常有做善事！」陳亞蘭透露，父子兩除了各自演各自角色，還會跳脫劇情出現父子情節，甚至有「親密戲」。這將是郭德君第4次與爸爸同台合作。至於第3個亮點，就是邀請白雲演出，這也是白雲從影以來第一次演舞台劇。

陳亞蘭感性表示，《嘉慶君遊臺灣》舞台劇版是她暌違4年後的登台演出，希望透過葉天倫導演結合電影手法呈現出不同面貌，「下一次再登台，不知道什麼時候，我很有信心啦，觀眾買票絕對會值回票價！光是讀本側拍錄影，我們的笑聲已經驚天地泣鬼神，笑到無法無天，我笑到飆淚，眼妝都花了！就是很鬧，很好笑！」

資深歌仔戲演員連明月傳出因肝硬化陷入昏迷，將進行換肝手術，陳亞蘭說，連明月之前上過她節目說兒子要把肝捐給她，「昨天看到昏迷消息，跟篤霖哥一直關注，也有為加油集氣」。

單身多年的白雲被問感情狀態，表示現在身旁沒有伴，和「緋聞對象」楊繡惠已經很久沒有扯在一起，「我們是藝人，我一直覺得這個哏不要玩太久，會讓人起反感，原本就是一場誤會，是真的就算了，覺得好了可以了，讓觀眾反感就不OK，玩得適可而止就好。我就是做自己，但不能傷害任何一個人，最近很少跟她互動」。他原本主動問媒體怎麼看大S和汪小菲新聞，被反問「離婚過來人」的他怎麼看，他馬上四兩撥千斤回：「我已經忘記我有離過婚！單身這麼久了！」最後留下一句「干我屁事」。