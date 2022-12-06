烏克蘭國家通訊社報導指出，週日深夜俄軍又對第二大城哈爾科夫(Kharkiv )展開新一波襲擊，發射S-300防空飛彈摧毀基礎設施。此時，知名烏克蘭攝影師利布科斯(Libkos)拍下宛如「砲彈墳場」的照片，震撼一幕再次證實俄軍的狂轟濫炸沒有極限。

自9月俄軍重新奪回東部大城哈爾科夫後，遺留的殘骸碎片散落各處，利布科斯4日在個人平台發布這張震撼照，只見兩名員警站在數以百計的彈殼堆前方，這些都是俄軍最真實的砲擊鐵證，誇張數量都能堆疊成一座小山，令網友直呼「簡直瘋了」。

利布科斯還強調:「絕對不是裝置藝術，這是『砲彈墳場』，是自2月24日以來俄軍發行的『作品』…每一枚彈殼都是奪走一個家庭、一人生命的冷血產物，即使他們試圖毀了這一切，烏克蘭人仍屹立不搖。」

自9月俄軍重新奪回東部大城哈爾科夫後，遺留的導彈、砲彈、碎片散落各處；此圖拍攝日期為上月29日。 (圖/路透社)

自9月俄軍重新奪回東部大城哈爾科夫後，遺留的導彈、砲彈、碎片散落各處；此圖拍攝日期為上月29日。 (圖/路透社)

利布科斯來自黑海港城敖德薩、這座另俄軍垂涎已久的城市，數月以來也淪為主要戰場之一。自普丁入侵行動展開後，他與妻子持續用相機記錄那些為勝利而戰的英雄、傭兵團以及醫護人員，並上傳Instagram讓世界各地的人知道烏克蘭正在發生的事，果不其然引來熱烈迴響，就連總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyi)看了都相當感動跟著分享。他們表示，「會一直拿著相機直到烏克蘭取得勝利，等到那時我們要為總統和夫人出一本愛情冊…」