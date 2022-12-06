證交所根據開發金控第三季財報依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核金控第三季財務報告每股淨值資料，開發金（2883）每股淨值低於票面，12月7日起應暫停融資融券交易。

不過，由於開發金控子公司中國人壽10月1日進行資產重分配後，拉升母公司業主權益，使得開發金控每股淨值回升至10元之上。開發金控表示，開發金控111年第三季經會計師核閱之財務報表，111年9月30日歸屬母公司業主之權益為1,681億元，每股淨值約9.12元，子公司中國人壽改變管理金融資產之經營模式，以111年10月1日為金融資產重分配日，重分類後權益金額較111年9月30日增加約新台幣324億元，重分類後業主權益為2,005億元，每股淨值約10.88元。

開發金控強調，目前財務穩健，資產體質良好，各子公司業務穩定發展，將持續落實風險控管機制以因應未來經濟前景之波動。