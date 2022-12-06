許多人開車出門想臨停時，都會選擇在就近的停車場停車，不過進行任何動作前最好先再三確認再行動。一位網友分享，有駕駛行經台中捷運文心崇德站時，決定把車子停進停車場，沒想到進入通道後卻突然卡住，原來該通道其實是機車停車場的通道！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「一樣是在開車，為什麼他比較好玩」；仔細一看可以發現，一輛黑車卡在停車場的通道中緩慢的倒車，原來該通道其實是機車停車場通道，入口處還設有「注意汽車禁止進入」的紅色警示招牌，不過駕駛並未確認就直接駛入，所以才得緩慢的倒車開出停車場。

對此，許多人紛紛笑說「他忘記今天開車出門了」、「看到停一次才20元太開心了！趕快先搶先贏」、「注意看，這個男人太狠了」、「應該只是想懷念考駕照的感覺」、「他心裡一定在幹譙車道怎麼那麼窄」、「原來S型的道路應用是這樣」、「笑死，是在幹嘛啦」、「他以為今天騎機車出門」。

事實上，實際查詢中捷文心崇德站周遭地圖後可以發現，1樓就設有汽車停車場，地下1樓則是限定機車進入，該駕駛可能是因為不熟悉該路段才會導致意外發生。