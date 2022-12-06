搶攻疫後商機，杏一（4175）董事長陳麗如6日表示，未來將以展店、推出自有品牌保健品雙引擎策略，每年新增店數以成長一成為目標，延續成長動能。

營運穩定成長的杏一，前10月營收為59.38億元，年成長11.06 ％，前三季稅後淨利為1.57億元、EPS 4.33元，賺贏去年全年，並改寫年度新高紀錄。

總經理蔡德忠表示，台灣疫情趨緩，醫院也漸放寬探病相關規定，杏一營運可望恢復動能；目前全台醫療通路已有300家，今年淨增加店數超過20家，現階段的300家據點中，85家為社區店，其中42家已屬健保藥局，並有65家據點配置藥師，未來健保藥局的滲透率還將每年成長。

蔡德忠認為，疫情降溫，商場型店面的業績隨人流逐漸恢復，已經回到以往的八成以上，未來展店仍以社區型門市為主，每年新增店數以成長一成為目標。

另外，大陸目前有16家分店，其中一家為藥局、醫材複合店。受大陸封控影響，現階段投資拓點計劃傾向保守。

陳麗如表示，疫情催化民眾對保健品需求，杏一近年力推「御護」自有品牌，已推出20款健品，並成為公司第二個發展的核心商品，除自供應商引進高品質的保健食品外，也與大廠合作開發自有商品，開發的保健品也將由現有的基本型延伸至功能型，強化產品的力度，爭取疫情後保健市場大餅，成為重要的成長動能。

陳麗如表示，杏一已積極建構完整的通路服務，除了醫材、藥局通路外，也延伸至洗滌、商場領域，在展店策略上，除了自營、併購外也會考慮鼓勵員工創業加盟，而保健品的開發將更多元並創造差化。

展望2023年，在後疫情時代，在看好醫療產業前景和長照政策下，杏一擴張腳步更加積極。隨著疫情衝擊漸緩，12月之後醫院逐步放寬探病相關規定，將有望恢復過往消費習慣，杏一在醫院型與社區型的門市以及醫院型商場發展。也將帶來正面的效益。