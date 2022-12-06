前衛福部長陳時中今到嘉義市為民進黨嘉義市長候選人李俊俋輔選。( 呂妍庭攝）

陳時中下午先到鎮天宮三王府廟口，陪李俊俋開講，晚間再到文化路夜市掃街、吃雞肉飯。( 呂妍庭攝）

陳時中下午先到鎮天宮三王府廟口，陪李俊俋開講，晚間再到文化路夜市掃街、吃雞肉飯。( 呂妍庭攝）

前衛福部長陳時中今到嘉義市為民進黨嘉義市長候選人李俊俋輔選，所到之處受到支持者熱情歡迎，陳時中除要大家把對他的不捨化為力量、投給李俊俋，也喊出「在台北失敗了！在嘉義要站起來」，希望市民給民進黨一個機會。

陳時中下午先到鎮天宮三王府廟口，陪李俊俋開講，晚間再到文化路夜市掃街、吃雞肉飯，不少民眾看到阿中部長本尊，都熱情打招呼、要求合影，還有民眾送上卡片為他打氣。

在鎮天宮接受媒體訪問時，陳時中說，民進黨1126選輸了，台北我自己也選輸了！指選舉就是一次一次，每一次進步，失敗後深刻檢討，「在台北失敗，在嘉義要站起來」，希望市民能給民進黨一個機會。與鄉親開講時，陳時中溫情喊話，如果大家疼惜他或對他有不捨，把這力量化為選票，投給李俊俋。

李俊俋感謝陳時中，選舉完這麼疲憊還來為他加油打氣，11月26日民進黨雖遭受挫敗，但檢討以後會重新爬起來，嘉義市長選舉是選後第1個選戰，希望嘉義成為改變第1站，改變從嘉義開始，他認為嘉市這一戰應該可以改變嘉義。

另被問到黨主席選舉，陳時中說，民進黨優秀人才很多，任何選舉都是民主機制，在此機制前會有共識，相信會在大家有共識下，以民主手段選出最適宜的主席。