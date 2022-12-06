一輛車反應不及朝中線撞，把另輛車撞到外車道，擦撞油罐車，後方一名駕駛全程目擊，雖及時剎車，竟也遭後方一輛貨車撞上，車尾變形全爛。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

國三芎林段10月中發生連環追撞，當時天雨路滑，一輛車先因事故停在路中，內車道一輛車反應不及朝中線撞，把另輛車撞到外車道，擦撞油罐車，後方一名駕駛全程目擊，雖及時剎車，竟也遭後方一輛貨車撞上，車尾變形全爛，驚悚行車紀錄器曝光，網友嚇壞「雨天這視野這速度，然後一堆車距還跟的超近」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一輛車行駛在國道三號新竹芎林段時，因大雨造成路面濕滑，前方疑似發生追撞後，有車輛停在路中，沒想到左前方一輛白車因反應不及朝路中撞去，把另輛白車撞去外車道擦撞一輛油罐車，而目擊車禍的駕駛也因急煞，遭後車撞上，再度往前衝。

一輛車反應不及朝中線撞，把另輛車撞到外車道，擦撞油罐車，後方一名駕駛全程目擊，雖及時剎車，竟也遭後方一輛貨車撞上，車尾變形全爛。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

行車紀錄器中該名駕駛目擊前方白車遭左後方車輛撞至外車道，而自己本身也遭後方大貨車衝撞，往前暴衝撞上前方轎車，造成連環追撞；事後照片曝光，該名駕駛的轎車車尾幾乎被壓扁，車頭引擎蓋也幾乎全毀；原PO分享影片說「下雨天視線不佳請拉長車距，保持可煞停距離，願大家都能在學長車下活命」。

其他網友留言「雨天這視野這速度，然後一堆車距還跟的超近，佩服這些勇者」、「小黑有點強，就這樣換車道飄走了」、「下雨天不開燈！你看得到路不見得後面的人看得你」、「雨天要慢慢開，高速所需的剎車距離絕對遠比你想像的還要長，影片裡居然同時這麼多人這樣開」、「白天大雨或濃霧時務必打開後霧燈」。