台灣第一女優吳夢夢主持的YouTube節目《思春社》，每期都會找來AV界的人士分享圈中知識及見聞，最新一期吳夢夢找來女優米歐分享她的故事，對方下海的原因是為了籌到罹癌父親的醫藥費，為了立刻生出一筆錢，才進入AV界做到現在。

女優米歐拍攝AV時間大概四年，拍攝的片子不超過20部，她坦言會拍攝這麼少是希望想讓粉絲有點期待感，才不會一天到晚常常看到她的片，「那我們其實拍片不是都很容易外流，其實如果你拍多了，外流的地方一定會很多，就是會看到你的面孔」，她透露自己一個月只接2、3部，基本不會超過5部，除非很缺錢，米歐也大方分享自己有在慢慢存錢，希望未來能開一間寵物餐廳。

女優米歐透露下海原因是缺錢。（圖／截取自思春社YouTube）

被問到最難忘的經驗，米歐直呼曾遇到男優下體有味道，「我們做這一行基本上要該保養的、該盥洗的，其實一定都是需要，大部分我們通常在吃的時候是沒有味道的，還是會有遇到那麼1、2個，就是你已經盥洗完了，但是還會散發著那個尿騷味」，她坦言其實心裡很崩潰，但是又要繼續表演。

（來源／思春社）

米歐揭露其實私下她比較邋遢，永遠穿著拖鞋出門，衣櫃裡也都是舒適的T恤，她提及過去的工作，在當女優前曾當過學生隔宿露營的教官，會當女優是因為當時很缺錢，米歐解釋缺錢不是因為物質上的，而是因為當時爸爸罹患舌癌，再加上沒有什麼存款，就決定下海，她提到有酸民說正常工作也能賺，對此霸氣反擊「這些東西你都是要花時間去賺的，我是必須要在當下的那個時刻要給出一筆錢」。