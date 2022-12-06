台北市第3選區立委補選進入白熱化，候選人的一言一行都遭對方陣營拿放大鏡檢視，國民黨籍候選人王鴻薇因為曾經稱蔡英文總統為「領導人」，而遭到民進黨跟側翼全面圍剿，怒斥為何她不用「總統」這個稱呼。但媒體人朱凱翔今（6）日在臉書發文指出，民進黨籍前任總統陳水扁在接受外媒訪問時，對方也是稱他為「台灣領導人」，且該文現在依然可以在總統府官網中看到。

媒體人朱凱翔在自己經營的粉絲專頁「不演了新聞台」表示，駐德代表處大使謝志偉大讚，喊話各黨、各縣市要掃黑掃到黑道「聯發抖」，還點名那些「説『台灣領導人』的台灣人」也順便掃一掃，因為他們拿台灣墊底。

朱凱翔隨即PO出總統府的新聞網頁，從標題就可以看到「台灣人領導人」六個大字，呼籲：「阿扁，出來洗地！」且這篇新聞稿至今還掛在總統府網站上，是不是在臭？他更補充，這篇專訪刊出的時間是在2007年7月8日，而謝志偉是在當年6月11日上任新聞局長，「謝志偉你是不是心黑到超過，這樣害阿扁？」

由於朱凱翔打臉的角度太刁鑽，媒體人黃揚明也來按讚，留言笑說根本是「謝志偉除三害」，其他網友則多表示贊同，稱「民進黨現在最麻煩的事情是被『雙標』這根球棒，輪流不間斷的被打爆！」、「夜路走多，一定會被廻力鏢打到」、「這就是綠能你不能啦」。