所幸員警發現許翁上衣繡有連絡電話，順利與其兒子連繫，並開車載許翁返家。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

「和濟公師父出來運動，結果他半路烙跑！」高雄77歲許姓老翁日前獨自一人坐在里長服務處前，許久未離去，里長一籌莫展之下，正好遇到巡邏員警，立即前去求助。員警聽聞後上前關心詢問許翁，卻都得到滿是「濟公」的答覆，頓時令員警哭笑不得，所幸透過衣服上的電話，順利找到許翁家屬，並平安送他回家。

4日上午11時，三民二分局民族派出所員警巡邏到里長服務處巡簽，正要離開時，里長上前請求協助，稱有老翁坐了許久，且是生面孔，附近居民沒有人認識他，認為可能是老翁迷路了。

員警聽聞後，立即到老翁面前，詢問老翁住處、以及如何至來服務處，不料，老翁竟回答「住8樓，和濟公師父出來運動，結果師父半路烙跑！」，並稱「濟公叫他在這邊等」，員警聽聞哭笑不得，還是繼續耐心的詢問，但老翁一直堅稱都是在等濟公，因為老翁皆無攜帶證件，一度令員警相當苦惱。

當員警要將老翁帶回派出所時，發現老翁上衣繡著名字及電話，員警立即聯繫，隨即連絡上老翁兒子，兒子向員警表示，父親退休後時常參拜廟宇，對濟公信仰尤其喜歡，平時父親會在住家附近的公園運動，都知道怎麼回家，由於近期罹患失智症，這次才會忘記回家的路，近期已申請看護協助照護，協助父親外出。

隨後員警根據許翁兒子提供的住址，開車載著許翁返家，兒子在家門口見父親平安到家後，也鬆了一口氣，也頻頻感謝幸虧有員警及時幫忙，父親才不會發生意外，安全回到家中。