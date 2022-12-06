媒體要求跨境大型數位平台分潤，行政院責成數位部促成數位平台與新聞業對話。數位部與通訊傳播委員會今共同召開第二場會議，數位部指出，會中達成兩共識，認同電視新聞產對台灣民主發展至關重要，以及Meta將協同政府各部會與電視媒體產業（社群）持續攜手合作，投入資源支持數位內容生態圈的發展。

數位部今日與通傳會共同召開第2場新聞媒體業與大型數位平台對話會議，由Meta 5名代表（含線上1名）與通傳會主管的電視新聞媒體業者展開對話，中華民國電視學會推派3名代表和中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會推派2名代表與會。會議由數位部次長李懷仁與通傳會委員林麗雲共同主持，公平交易委員會及國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。

電視新聞媒體產業公會在會中提出，請平台夥伴協力兩公會（中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會）提升資源，內容有價，數位分潤機制要明確化，創造共榮雙贏的方案；並建議採取徵收特別捐（數位稅）的方式處理，取之於台灣、用之於台灣。

Meta則提出，作為一家企業，必須集中時間與資源，投入在大家在Facebook上更想看到的內容，像是短影音，也需要專注在觀眾，尤其是年輕族群。

Meta還表示，即便我們會持續隨著大家喜愛的內容調整我們的服務，不變的是Meta對於遏止不實訊息的承諾，包含與全球最大的事實查核全球網絡合作，確保Facebook及Instagram上的訊息信賴度。多年來，Meta已經為支持事實查核工作在全球捐助超過1億美金，包含直接支持事實查核人員在我們服務上的工作，以及支持整個事實查核產業倡議，例如贊助、研究獎助金與補助計劃。在台灣，我們於2019年啟動第三方事實查核計畫，與經國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network）認證的台灣事實查核中心及MyGoPen合作，由這兩個組織檢視內容並為內容評級，確保 Facebook及Instagram上的訊息信賴度。

數位部說，會中電視新聞媒體代表與數位平台代表皆認同以下兩點：

1.雙方皆認同電視新聞產業及其價值對於台灣的民主社會發展至關重要。

2.在台灣，Meta將協同政府各部會與電視媒體產業（社群）持續攜手合作，投入資源支持數位內容生態圈的發展。

數位部表示，與文化部及通傳會共同合作，預定於12月內共召開四場大型數位平台與新聞媒體對話會議，協助媒合雙方進行交流對話。期盼我國新聞媒體產業與大型數位平台之間，能透過溝通，對彼此的需求有更充份的相互理解，以凝聚雙方共榮發展共識。