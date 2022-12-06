中國大陸各地相繼放寬防疫措施，新冠醫治政策未來也可能做出相應調整。央視新聞引述北京大學第一醫院感染科主任王貴強的建議，表示可對新冠患者實行分層救治，一般患者可在家觀察治療，把有限的醫療資源留給重症高風險人群。

王貴強於訪談中建議大陸民眾，在家裡出現發熱、咳嗽等症狀，用點解熱鎮痛藥、物理降溫，或是在醫生指導下吃中藥、抗病毒藥等，但是他也強調不要濫用藥物、多種藥混在一起吃，因為各種藥物也有副作用的風險，相互作用可能增加藥物不良反應。

王貴強表示，如果出現發燒、頭痛、喉嚨痛、乾咳等症狀，懷疑是新冠病毒感染，可以自己在家裡做抗原檢測（快篩）。

王貴強也強調，做抗原檢測若呈現陽性可上傳報備，出現發熱以後不用恐慌，「就像感冒一樣平常心對待它」，同時要密切監測自己的各種表現，包括測量體溫，看有沒有呼吸困難、氣短；基礎病患者則要特別關注。